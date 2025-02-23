الطيران الإسرائيلي يحلق فوق بيروت أثناء تشييع نصرالله وصفي الدين وغارات على جنوب وشرق لبنان

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حلق الطيران الحربي الإسرائيلي، على علو منخفض جدا فوق العاصمة اللبنانية بيروت، أثناء تشييع أميني عام حزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض فوق أجواء بيروت وضواحيها، لافتة إلى شن الطيران الإسرائيلي 4 غارات في مناطق متفرقة في جنوب وشرق البلاد.

ولفتت إلى أن طيران العدو نفذ غارة على العاقبية وغارة على جبل الريحان بمنطقة جزين، وغارتين عنيفتين على تبنا قرب البيسارية، وغارة على منطقة وادي العزية جنوب صور.

وبدأت اليوم، مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين في المدينة الرياضية في جنوب بيروت بمشاركة حشود ضخمة.