السوداني يدعو إلى إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى استكمال إجراءات إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، وفق الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر.
وأكد السوداني، خلال استقباله وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" برئاسة نائب رئيس الاتحاد كامل العوضي، "إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر".
ودعا إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والإيفاء بكل متطلبات هذا الأمر والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط، والالتزام بالمعايير الدولية وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي.
وشدد العوضي، على أهمية استكمال إنهاء هذا الملف خصوصا أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمت لتصل إلى 56%، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح.
وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، استعراض جهود العراق وإجراءاته بخصوص إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر.
وشهد اللقاء، مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية، وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وفي مجال رفع قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع.