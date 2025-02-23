السوداني يدعو إلى إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى استكمال إجراءات إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، وفق الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر.

وأكد السوداني، خلال استقباله وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" برئاسة نائب رئيس الاتحاد كامل العوضي، "إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى والمتابعة المستمرة لعمل اللجنة المكلفة برفع الحظر".

ودعا إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استكمال عملها والإيفاء بكل متطلبات هذا الأمر والعمل بالتوازي لتطوير منشآت شركة الخطوط، والالتزام بالمعايير الدولية وكل ما يستجد من تطورات في مجال النقل الجوي.

وشدد العوضي، على أهمية استكمال إنهاء هذا الملف خصوصا أن نسبة الإنجاز المتحققة في الخطة التصحيحية قد تقدمت لتصل إلى 56%، ما يعني أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع تمضي بالاتجاه الصحيح.

وحسب بيان للحكومة العراقية، جرى خلال اللقاء، استعراض جهود العراق وإجراءاته بخصوص إنهاء الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية، ونسب التنفيذ في الخطة التي أعدتها اللجنة المكلفة بتحقيق متطلبات رفع الحظر.

وشهد اللقاء، مناقشة جهود العراق في مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية، وتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل العمل فيها، وفي مجال رفع قدرات الشركة وتطوير مهارات كوادرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، ونقل البضائع.