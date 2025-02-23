أردوغان: ارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن حكومات حزب "العدالة والتنمية" المتعاقبة في حكم البلاد منذ عام 2002، ارتقت بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وفي هذا الصدد، قال أردوغان، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب "العدالة والتنمية" بأنقرة: "رفعنا دخلنا القومي مقوما بالدولار 6 أضعاف عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وارتقينا بتركيا إلى مصاف اقتصادات التريليون دولار".

وأوضح أن دخل الفرد في تركيا ارتفع إلى 13 ألفا و243 دولارا بنهاية 2023 وأن هذا الرقم سيتجاوز 15 ألف دولار عندما يتم إعلان بيانات 2024، مضيفا أنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في التضخم، وبالتالي ستزداد القدرة الشرائية ويشهد 85 مليون شخص التأثير الإيجابي لهذا الأمر.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن احتياطيات البنك المركزي التركي تجاوزت 173 مليار دولار وبلغت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية.

ولفت إلى أن تركيا على أعتاب قفزة اقتصادية كبيرة، وأن مستجدات المنطقة من شأنها أن تمهد وتسرع وتيرة هذه القفزة.

كما ذكر أن تركيا باتت الأولى عالميا في إنتاج الطائرات المسيرة وبالمركز الـ11 في صادرات الصناعات الدفاعية.

وأفاد أردوغان، بأن حصة تركيا من الاقتصاد العالمي ارتفعت من 0.7% إلى 1.1%، وأن المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة ارتفعت من 95 مليار دولار إلى 320 مليار دولار.