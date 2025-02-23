أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 867 ألفا و180 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 867 ألفا و180 جنديا، بينهم 1180 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و168 دبابة، منها 7 دبابات أمس السبت، و21 ألفا و151 مركبة قتالية مدرعة، و23 ألفا و582 نظام مدفعية، و1296 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1081 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و26 ألفا و428 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و38 ألفا و334 من المركبات وخزانات الوقود، و3757 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.