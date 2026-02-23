إعلان حالة التأهب القصوى في جواتيمالا بعد مقتل تاجر مخدرات مكسيكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت جواتيمالا رفع حالة التأهب القصوى لقواتها الأمنية وتعزيز مراقبة حدودها مع المكسيك، التي تشهد تصاعدا في أعمال العنف عقب مقتل زعيم عصابة مخدرات على يد الجيش. وذكرت وزارة الداخلية أنها وضعت الجيش والشرطة في حالة تأهب تحسبا لهجمات محتملة من قبل جماعات تهريب المخدرات المكسيكية.

وأوضحت وزارة الدفاع أنها كثفت عملياتها على الحدود، وأنها على اتصال وثيق بنظيرتها المكسيكية.

وأكد الجيش - في بيان مرفق بصورتين لجنود مسلحين ببنادق هجومية حول مركبة قتالية نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - الالتزام بحماية الحدود وسيادة البلاد وأمن الشعب الجواتيمالي.

وتتعرض الحدود الممتدة على مسافة 871 كيلومترا بين جواتيمالا والمكسيك لهجمات متكررة من عصابات من المكسيك، ما يؤدي إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

وتشهد عدة مناطق في المكسيك موجة عنف منذ أن قتل الجيش المكسيكي نيميسيو "إل مينشو" أوسيجويرا، زعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNV) القوي، خلال عملية عسكرية.