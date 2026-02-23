أمطار غزيرة على المدن الساحلية في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، تقلبات جوية وانخفاضا في درجات الحرارة وهطول أمطار غزيرة على معظم المدن والمراكز، وبالأخص المناطق الساحلية "كفر الدوار، وأبو حمص، وإدكو، ورشيد"، مع تكون طقس غائم على مختلف الأنحاء؛ ما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع.

ويأتي ذلك تماشيا مع التغيرات المناخية، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية، التي أفادت بأن تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح على بعض المناطق.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والتأهب وتمركز المعدات وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة حالة الطقس وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.

وأكدت استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الاستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين، وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار، والتنسيق بين إدارة الأزمات والكوارث، والوحدات المحلية، وشركة المياه، والحماية المدنية؛ لاتخاذ اللازم للحد من موجة سقوط الأمطار من خلال المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت محافظ البحيرة بمراجعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية، وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة لمحطات الصرف الزراعي، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على توقفها حال قيام الرياح والأمطار.