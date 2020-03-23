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تبدأ جميع المتاحف والمواقع الأثرية، اليوم، في غلق أبوابها للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا، وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري.