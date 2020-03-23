 حتى نهاية مارس.. غلق المتاحف والمواقع الأثرية للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حتى نهاية مارس.. غلق المتاحف والمواقع الأثرية للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:20 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 6:23 ص

تبدأ جميع المتاحف والمواقع الأثرية، اليوم، في غلق أبوابها للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا، وذلك حتى نهاية شهر مارس الجاري.


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