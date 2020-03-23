فنادق بنيويورك تتزين بـ«قلوب مضيئة» تضامنا مع مصابي كورونا

أضاءت فنادق نياجرا الواقعة بولاية نيويورك الأمريكية واجهتها على شكل قلوب، تكريمًا للمجتمعات التي تقاتل فيروس كورونا المستجد.

تأتي اللافتة التفاؤلية، التي يطلق عليها "نياجرا قلب الأمل"، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للسيطرة تفشي المرض، بينما أعلنت بعض الولايات مثل فلوريدا حظر التجوال ومنع التجمعات، بحسب شبكة "CNN" الأمريكية.

وقالت شركة نياجرا فولز للسياحة، التي تمتلك فنادق في منطقة شلالات نياجرا، في منشور لها عبر فيسبوك: "فنادقنا وكازينوهاتنا في شلالات نياجارا تضيء قلوب متوهجة كعلامة على الأمل والتضامن كمجتمع نحن متحدون في الكفاح لوقف انتشار الفيروس".

هذه ليست المرة الأولى، فقد أضاءت سفينة "كرنفال بريز" الضخمة التي ترسو على ميناء كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، اضواءها لتشكل كلمة "سنعود"، كرسالة أمل، فيما أضيء تمثال المسيح الفادي في ريودي جانيرو بالبرازيل بالأعلام ورسائل الأمل مختلفة اللغات الأسبوع الماضي.

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