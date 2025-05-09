المستشار الألماني الجديد ميرتس يدعو ترامب إلى زيارة ألمانيا

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دعا مستشار ألمانيا الجديد فريدريش ميرتس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة ألمانيا، وذلك خلال أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس الأمريكي.

ووفقا لمصادر حكومية، أشار ترامب إلى أنه يمكنه تصور مثل هذه الزيارة بعد المحادثة التي استمرت 30 دقيقة.

وباستثناء التوقفات في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية، لم يزر ترامب ألمانيا سوى مرة واحدة كرئيس، وذلك لحضور قمة مجموعة العشرين عام 2017.

ومن جانبه، دعا ترامب ميرتس إلى زيارة واشنطن. وقد صرح المستشار بالفعل علنا بأنه يرغب في السفر إلى الولايات المتحدة قبل قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في يونيو/حزيران المقبل.

وستعقد قمة مجموعة السبع في كندا في منتصف يونيو/حزيران، يليها بعد ذلك بوقت قصير قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي.

وهيمنت القضية الأوكرانية على معظم المحادثة الهاتفية. واتفق الجانبان على العمل معا بشكل وثيق بهدف إنهاء حرب روسيا، حسبما قال المتحدث باسم الحكومة ستيفان كورنيليوس.

وشارك ميرتس ترامب في دعوته إلى ضرورة إنهاء القتل في أوكرانيا بسرعة، ومطالبة روسيا بالموافقة على وقف إطلاق النار الآن لخلق مساحة للمفاوضات. وقال ترامب إنه يريد دعم جهود السلام الأوروبية.

كما اتفق ترامب وميرتس على السعي إلى حل سريع للنزاعات التجارية، وفقا للبيان.