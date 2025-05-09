 تقارير: مانشستر سيتي يختار بديل دي بروين - بوابة الشروق
الجمعة 9 مايو 2025 2:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

تقارير: مانشستر سيتي يختار بديل دي بروين

الشروق
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 12:59 ص

يواجه مانشستر سيتي تحديًا كبيرًا في العثور على بديل لنجمه كيفن دي بروين، حيث بات من الواضح أن استبدال صانع الألعاب البلجيكي بلاعب بنفس المستوى ليس بالمهمة السهلة.

وبحسب موقع "teamtalk"، تخلى السيتي عن فكرة التعاقد مع الثنائي الموهوب فلوريان ويرتز وجمال موسيالا بسبب صعوبات مالية تتعلق بلوائح الاستدامة المالية، مما دفع النادي إلى توجيه أنظاره نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتركز اهتمام مانشستر سيتي حاليًا على لاعب خط الوسط المهاجم مورجان جيبس وايت، نجم نوتنجهام فورست، الذي أبهر الجميع بأدائه المبدع وتعدد استخداماته هذا الموسم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك