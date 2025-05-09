تقارير: مانشستر سيتي يختار بديل دي بروين

يواجه مانشستر سيتي تحديًا كبيرًا في العثور على بديل لنجمه كيفن دي بروين، حيث بات من الواضح أن استبدال صانع الألعاب البلجيكي بلاعب بنفس المستوى ليس بالمهمة السهلة.

وبحسب موقع "teamtalk"، تخلى السيتي عن فكرة التعاقد مع الثنائي الموهوب فلوريان ويرتز وجمال موسيالا بسبب صعوبات مالية تتعلق بلوائح الاستدامة المالية، مما دفع النادي إلى توجيه أنظاره نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتركز اهتمام مانشستر سيتي حاليًا على لاعب خط الوسط المهاجم مورجان جيبس وايت، نجم نوتنجهام فورست، الذي أبهر الجميع بأدائه المبدع وتعدد استخداماته هذا الموسم.