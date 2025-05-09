 ليفربول يطمع في التعاقد مع ألفاريز - بوابة الشروق
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ليفربول يطمع في التعاقد مع ألفاريز

الشروق
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 12:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 12:55 ص

وضع نادي ليفربول المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، ضمن أولوياته لتعزيز خط هجومه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "CaughtOffside" العالمية، يوم الخميس، أن ليفربول يستعد لتقديم عرض قيمته 35 مليون جنيه إسترليني، بجانب إدخال مهاجمه داروين نونيز في الصفقة لإقناع أتلتيكو مدريد بالموافقة على انتقال ألفاريز إلى "أنفيلد".

وأشار التقرير إلى أن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يطمح لتدعيم هجومه الصيف المقبل، ويرغب في ضم داروين نونيز، مما جعل ليفربول يطرح اقتراحًا يجمع بين اللاعب والمبلغ المالي لضم ألفاريز.


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