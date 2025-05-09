نفاد تذاكر حفل محمد عبده في العلا السعودية نهاية مايو الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشركة المنظمة لحفل فنان العرب محمد عبده عن نفاد جميع تذاكر حفله المقرر إقامته في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية يوم 23 مايو الجاري.

وقالت شركة روتانا في بيان نشرته: "نفدت تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده في ثنايا العلا.. ترقبوا أمسية من الطرب الأصيل والنغم الخالد يوم 23 مايو".

وكان الفنان محمد عبده قد انتهى بداية مايو الحالي من إقامة حفل غنائي على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وحملت الأمسية اسم "ليلة الموسيقار طلال"، وهي الحفلة التي أعادت فنان العرب لدار الأوبرا المصرية بعد غياب 3 سنوات تقريبًا.