إلغاء حفل مدحت صالح غدا لـ«ظروف خارجة عن الإرادة»

أعلنت الشركة المنظمة للحفل الغنائي الذي كان مقررًا أن يحييه الفنان مدحت صالح غدًا الجمعة في أركان بمنطقة السادس من أكتوبر عن إلغائه.

ونشر الفنان مدحت صالح بيان الشركة المنظمة عبر خاصية الستوري على صفحته الرسمية على إنستجرام، وأوضحت الشركة في البيان أسباب الإلغاء قبل يوم من انعقاد الحفل، قائلة: "بكل أسف نعلن عن إلغاء حفل الفنان مدحت صالح الذي كان مقررًا إقامته غدًا الجمعة، وذلك لظروف خارجة عن إرادتنا".

وتابعت: "نعرف مدى تحمسكم لهذه الحفلة ونعتذر جدًا عن أي إزعاج بسبب هذا الإلغاء"، ودعت الجمهور للعودة إلى الشركة المسئولة عن بيع التذاكر لاسترداد أموالهم.

وكان الحفل سيقام تحت مسمى "حفل الربيع"، وحتى الآن غير معلوم السبب الحقيقي وراء هذا الإلغاء المفاجئ رغم العلم بموعد انعقاده منذ فترة طويلة.