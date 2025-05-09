موعد نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وتوتنهام

يترقب عشاق كرة القدم نهائيًا إنجليزيًا خالصًا في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، حيث يلتقي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في مواجهة حاسمة على اللقب القاري.

وحسم مانشستر يونايتد تأهله للنهائي بتفوق كبير على أتلتيك بلباو الإسباني، بعد فوزه 3-0 في مباراة الذهاب بإسبانيا، و4-1 في الإياب على أرضه مساء الخميس.

في المقابل، أظهر توتنهام قوته أمام بودو جليمت النرويجي، حيث فاز 3-1 في لندن، قبل أن يكمل المهمة بانتصار 2-0 في النرويج، ليضمن مكانه في النهائي بجدارة.

يستعد ملعب سان ماميس، أحد أعرق الملاعب الإسبانية، لاستضافة هذه القمة الإنجليزية المثيرة. ويطمح كل من اليونايتد وتوتنهام إلى إنهاء الموسم بلقب قاري يعزز مكانتهما في الكرة الأوروبية.

وستقام المباراة يوم الأربعاء 21 مايو 2025، على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.