أعلن الفاتيكان، مساء اليوم الخميس، انتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، خلفًا للبابا الراحل فرنسيس، ليصبح بريفوست أول أمريكي يتولى هذا المنصب الروحي الأعلى في تاريخ الكرسي الرسولي.

* من هو؟

وبريفوست (69 عامًا)، ولد في شيكاجو ، وهو منذ العام 2023 رئيس مجمع الأساقفة النافذ الذي يتولى تقديم المشورة للبابا بشأن تعيين الأساقفة الجدد.

وأمضى سنوات مبشرًا في البيرو وهو رئيس أساقفة تشيكلايو في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، كما أنه رئيس اللجنة البابوية لأمريكا اللاتينية.

ويُعرف بريفوست، الذي شغل في الآونة الأخيرة منصب رئيس مجمع الأساقفة، بمشاركته الفاعلة في قضايا العدالة الاجتماعية، إلى جانب دعمه المستمر لتعزيز الحوار بين الأديان.

كما يتمتع بثقل مؤسسي داخل الفاتيكان، ويُنظر إليه بوصفه من الشخصيات ذات الحضور في الملفات الكنسية والإدارية المعقدة.

* الاسم المختار

اتخذ بريفوست الاسم البابوي ليو الرابع عشر، ليصبح البابا رقم 267 للكنيسة الكاثوليكية وأطل بريفوست، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، في أول ظهور له بعد انتخابه.

ولوّح البابا للجماهير المحتشدة في ساحة القديس بطرس ملقية كلمة عليهم، فيما ارتفعت صيحات آلاف المحتشدين مهللة.

وتصاعد دخان أبيض من كنيسة سيستين، اليوم الخميس، ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس لتعلن انتخاب الكرادلة بابا جديدا يتولى مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلفا للراحل البابا فرنسيس.

وجاءت الانتخابات في أول يوم كامل من التصويت الذي أجراه الناخبون من الكرادلة، وعددهم 133، والذين انعزلوا عن العالم الخارجي بعد ظهر أمس الأربعاء خلف أسوار الفاتيكان لاختيار خليفة للبابا الراحل.

وتوفي البابا فرنسيس في 21 أبريل بعد أن رأس الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، لمدة 12 عاما.