الفنانة مديحة حمدي تدير حوارًا ثقافيًا بأوبرا دمنهور

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الإثنين، أمسية ثقافية وفنية بعنوان "الأم المصرية"، وبمشاركة تخت شرقي من فرقة أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو على الخبيري، وذلك تحت إشراف أمال سعد الدين مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

بدأت الأمسية بالسلام الجمهوري بحضور عدد كبير من الجمهور البحراوى، ثم صعدت الفنانة القديرة مديحة حمدى على المسرح لتقديم كلمة عن الأم، ثم قدمت ضيوف الحفل هم: أم الشهيد أحمد عاطف الجنادي، وأم الشهيد أحمد حامد خليفة، وأم المكفوفين ابتسام ربيع، والأم المثالية منى السعيد زكي التى تم اختيارها هذا العام على مستوى محافظة البحيرة كأم مؤسسات، وكانت مفاجأة الاحتفالية صعود ضيفة الأمسية الفنانة عزة لبيب مع الضيوف للمشاركة في حوار ثقافي أدارته الفنانة مديحة.

وركزت الفنانة مديحة في حوارها على مدى حب الأم لأبنائها وحرصها على سعادتهم والتضحية من أجلهم مهما قست قلوبهم، وبينت ذلك في حوارها مع الضيوف من خلال قصصهم وحكاياتهم مع أبنائهم.

كما قدمت فرقة أوبرا الإسكندرية بعض الأغاني المتنوعة التي تحتفي بالأم هي: ست الحبايب، وأم البطل، وأحن قلب، وأمي ثم أمي، وماما يا حلوة، وفيها حاجة حلوة، وذلك بمشاركة صوليست غناء شروق شريف.