قال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب بسوهاج وعضو الفريق الطبي الذي استخرج الساطور من رأس الضحية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب يخبره بحالة سيدة السطور، مشيرًا إلى أنه وجه ببذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة السيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الاثنين، أن الحالة كانت قد بُترت أصابعها وتعاني من جروح قطعية كثيرة في الجمجمة، موضحًا أن السيدة كانت فاقدة للوعي عند وصولها للستشفى، ولكن كانت تحرك أطرافها بشكل غير إرادي.

وأوضح أن 7 فرق طبية من حوالي 14 طبيبًا أجروا العملية الجراحية لسيدة الساطور، وهي جراحة مخ وأعصاب وطب وجراحة العيون وجراحة الوجه والفكين والتجميل والعظام، مضيفًا أن الساطور لوجوده في منطقة الجبهة لامس المخ ما أدى إلى قطع الغشاء المحاوط له.

وذكر أنه تم إزالة الساطور بطريقة مهنية بعد تخدير الحالة وتعقيم الساطور والرأس بالكامل، متابعًا: «الساطور لما مسك في العظم مقدرتش الست ترفعه تاني علشان تضربها بيه».

وأشار إلى أن العملية الجراحية استمرت حتى 7 ساعات بداية من الساعة 12 منتصف الليل وحتى السابعة صباحًا، مؤكدًا أن الحالة حية وتتحرك، إضافة إلى أنه تم إيصال أصابعها المبتورة.

وأكد أن حالة سيدة الساطورتستطيع التنفس تلقائيًا بعد إزالة جهاز التنفس الصناعي، ذاكرًا أنه يتم إعطائها مسكنات وأدوية، فضلًا عن أن الوضع الحالي لها مستقر.

ونجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، أمس الاثنين، فى استخراج آلة حادة «ساطور» من جبهة سيدة من محافظة قنا بعد أن ضربتها به ضُرتها ولم يخرج من رأسها.



