قال أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن المستشفى استقبلت «سيدة الساطور» التي كانت في حالة سيئة جدًا، موضحًا أنها وصلت للمستشفى في وقت متأخر بعد تعرضها للحادث عصرًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الاثنين، أن السيدة كانت تعاني وقت وصولها للمستشفى من نزيف دموي شديد، نتيجة كسور في أماكن متفرقة بعظام الجمجمة، وجروح قطعية بفروة الرأس، إضافة إلى وجود هبوط في أماكن كثيرة في الرأس، وجرح قطعي في الجبهة الأمامية الذي كان مثبت به السطور.

وتابع: «الساطور كان كبير جدًا، وكنت مستغرب إزاي شالته وضربته بيها كده، وكنت عاوز أشوف الست اللي عملت كده، لأنها عملت الضربة بشكل مستقيم صعب يتعمل»، مضيفًا أن الأوعية الدموية بمنطقة الرأس كانت مقطعة بالكامل.

وأضاف أن الأقسام التي أشرفت على الحالة كانت جارحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين، إضافة إلى تخصص العيوم والأنف والتخدير، مشيدًا بجميع الأطباء القائمين على العملية الجراحية للسيدة.

وأشاد باستقبال قسم الطوارئ وتعامله مع حالة سيدة الساطور، منوهًا بأن الحالة حاليًا مستقرة وفي كامل وعيها، إضافة إلى أنها مستجيبة للعلاج.

وأوضح أنه الحالة جاءت للمستشفى مع والدها، الذي أفاد بأن ابنته زوجة ثانية منذ 4 سنوات، فضلًا عن انها تقيم مع الزوجة الأولى بنفس المنزل، مشيرًا إلى تحرير محضر في المستشفى بحالة المريضة فور وصولها، وإرسالة إلى قسم شرطة سوهاج الذي يقع في دائرته المستشفى.

ونجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، أمس الاثنين، فى استخراج آلة حادة «ساطور» من جبهة سيدة من محافظة قنا بعد أن ضربتها به ضُرتها ولم يخرج من رأسها.

