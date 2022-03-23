الهجرة: ألف طالب عائد من أوكرانيا تقدم للتسجيل في الجامعات المصرية

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، إن حوالي ألف طالب عائد من أوكرانيا تقدم للتسجيل في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى استمرار استقبال أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الثلاثاء، أن الطلاب المصريين الموجودين في روسيا يواجهون نوع من الصعوبات، لكنها أقل بكثير من الوضع في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه تم وضع استمارة بيانات موحدة لحصر الأبناء الدارسين في الخارج، بهدف سرعة التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات كاملة عنهم.

وذكر أن الطلاب المصريين المتواجدين في روسيا لهم مطالب واستفسارات كثيرة، مضيفًا أنه يتم التنسيق على أعلى مستوى بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون النصريين فس الخارج، والدكتور خالد عبدالغفار زير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث وضع هؤلاء الطلاب.

وأوضح أنه لا توجد طلبات للرجوع إلى مصر في الوقت الحالي من قبل الطلاب المصريين في أوكرانيا، لكنها استفسارات فقط حول الوضع الذي سيواجهونه إذا عادوا إلى الوطن.