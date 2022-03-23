البورصة المصرية والجامعة البريطانية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز نشر الثقافة المالية

وقع الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مذكرة تعاون مع الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية؛ وذلك لتعزيز جهود الجانبين في نشر الثقافة المالية وتعريف الطلاب بمختلف التخصصات بأساسيات ومبادئ الادخار والاستثمار في سوق المال، فضلا عن توفير تطبيقات عملية لتجربة عملية التداول بشكل افتراضي لاكتساب مهارات وخبرات جديدة ترفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لتتواكب مع احتياجات سوق العمل.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن توقيع مذكرة التعاون مع الجامعة البريطانية خطوة تتسق مع رؤية إدارة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري بشكل مستدام، التي تولي اهتماما كبيرا بملف رفع مستويات الوعي والثقافة المالية لدى المجتمع، وبالأخص طلاب الجامعات والمدارس، وذلك حتى يتمكن طلاب اليوم قادة المستقبل من امتلاك مهارات ومعارف تنافسية تؤهلهم لإضافة قيمة عند الانضمام لسوق العمل.

وتابع أن التعاون يتضمن -إلى جانب تقديم سلسلة محاضرات تشرح للطلاب بشكل واضح وبسيط ما هي البورصة وطبيعة عملها وموقعها ودورها في الاقتصاد المصري، وكذلك أساسيات ومبادئ الادخار والاستثمار في الأسهم- تدريب الطلاب على استخدام نموذج محاكاة التداول الذي طورته إدارة البورصة المصرية؛ وذلك ليكونوا قريب الصلة من عملية الاستثمار والتداول، وهو ما سيتم داخل وحدة العمل المتكاملة التي تضم أفضل الأجهزة اللازمة للتعلم والتطبيق.

وكشف عن أن التعاون سيمتد ليطول أيضا الاستفادة من خبرات الطلاب المتميزين خلال ورش العمل وبرامج التدريب المختلفة، وذلك من خلال توفير فرص تدريب لهم داخل البورصة، وأيضا منحهم دورات تدريبية أكثر تقدما للاستفادة منهم كمحاضرين تحت إشراف فرق العمل بالبورصة المصرية لمشاركة ما تعلموه من معارف ومهارات وتطبيقات متعلقة بالتداول والاستثمار في البورصة مع زملائهم الطلاب.

حضر توقيع مذكرة التفاهم، لفيف من المسؤولين بالجامعة البريطانية، منهم الدكتورة ودودة بدران عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة هادية فخر الدين وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

واستعرض الدكتور محمد رشوان، الأستاذ المشارك في المالية بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة داليا المسلمي أستاذ مشارك في المالية ومنسق تخصص مالي بالجامعة البريطانية في مصر، أنشطة قسم الإدارة المالية بالكلية والرؤية فيما يتعلق بنشاط الوحدة المتكاملة والخطط المستقبلية لتعظيم الاستفادة من التعاون مع البورصة المصرية.

كما عرض جورج سرور، ممثلاً عن مؤسسة London Stock Exchange Group-Refintiv المؤِسسة للبنية التكنولوجية والمعلوماتية بالوحدة المالية المتكاملة، أهم الإمكانيات التكنولوجية والمعلوماتية التي تقدمها أول وحدة متكاملة للتحليل المالي في الجامعات المصرية، على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، حيث تم تزويد الوحدة بـ23 مستخدم terminal على منصة Refinitiv Eikon، لتوصيل الطلاب بمنصات التحليل المالي التي تتيح وقواعد البيانات المتقدمة والأدوات التحليلية التي تستخدمها البنوك والشركات والوكالات الحكومية الرائدة عالميًا.