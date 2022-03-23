روسيا تقر بأن من أهدافها في أوكرانيا ربط ماريوبول بمناطق الانفصاليين

أقرت روسيا بشكل واضح على نحو غير معتاد بأن من بين أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

وقال كيريل ستيبانوف نائب مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للمنطقة الفيدرالية الجنوبية بروسيا، إن السيطرة على ماريوبول ستحقق ربطا بريا آمنا مع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وقال لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية إنه بمجرد سيطرة القوات الروسية على طريق "إم 14" سيصبح هناك ممر نقل يربط بين شبه جزيرة القرم وبين منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على الكثير من مناطق دونيتسك ولوهانسك، وتمكنوا من توسيع مناطق سيطرتهم منذ بدء الغزو الروسي.

ويمتد الطريق "إم 14"من أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا إلى ماريوبول، ومن هناك عبر الحدود الروسية إلى مدينة روستوف-أون-دون جنوبي روسيا.

وكانت أوكرانيا قد أوقفت عمل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى شبه الجزيرة بعد ضم روسيا لها عام 2014.