5 شركات سعودية توقع أولى مذكرات بشأن سوق لتداول الائتمان الكربوني

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الثلاثاء عن توقيع خمس مذكرات تفاهم غير ملزمة مع كيانات وطنية رائدة، تمثل أولى الشراكات المرتقبة للسوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي توقيع المذكرات بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع مجموعة "تداول "السعودية عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في أيلول/سبتمبر 2021.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الإعلان عن الاتفاقيات جاء خلال حفل توقيع أقامه صندوق الاستثمارات العامة اليوم، شمل كلاً من أرامكو السعودية، والخطوط السعودية، وشركة أكوا باور، وشركة معادن، وشركة "إنوا" التابعة لنيوم ("الشركاء").

وتتضمن المذكرات مساهمة الكيانات إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة لتطوير سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني، عبر توريد وشراء وتداول أرصدة الكربون، وذلك بمجرد تأسيس السوق الذي من المتوقع أن يكون في 2023.

ومن المتوقع انضمام المزيد من الشركاء خلال الفترة القادمة قبل جولة أولية من المزادات بحلول الربع الأخير من العام الحالي.

وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً إطاره التنظيمي للتمويل الأخضر، الذي يشمل عددًا من المبادرات التي تدعم هذا التوجه، بما في ذلك تأسيس سوق طوعية لتداول الائتمان الكربوني.