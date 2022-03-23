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أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن تنفيذ صفقة شراء ضخمة من الحجم الكبير على أسهمها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.47 مليار جنيه.

وأشارت الشركة، إلى تنفيذ الصفقة على 151 مليون سهم.

ولم توضح الشركة تفاصيل الصفقة وأطرافها، ومدى علاقتها بما كشفته تقارير صحفية عن اعتزام أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية شراء حصص فى بعض الشركات المصرية منها فوري.

يشار إلى أن فورى أعلنت فى وقت سابق عن خططها لزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 800 مليون جنيه زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين، على أن تستخدم حصيلة الزيادة فى تمويل توسعات الشركة فى الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى توجيه جزء من الزيادة لتنفيذ استراتيجية التوسع فى الابتكار ودعم منظومة الشركات الناشئة عالية النمو وشركات التكنولوجيا المالية.