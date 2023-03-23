نفت الفنانة رانيا يوسف، إجراء عمليات تجميل في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنها أجرت عملية تجميل لأنفها منذ نحو 20 عامًا.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، إنها أجرت عملية التجميل لأنفها 3 مرات سابقًا ولم تحقق النجاح المطلوب، معقبة عن إجراء عمليات شد: «لا خالص شديت إيه، هو أنا عندي حاجة تتشد؟»، بحسب وصفها.

ولفتت إلى أن المخرج خالد يوسف لم يعرض عليها المشاركة في مسلسل «سره الباتع»، مشيرة إلى أنها كانت ستوافق على المشاركة بالعمل، لو الدور المعروض عليها جيد.

وأكدت عدم وجود خلاف بينها وبين «يوسف»، خاصة أنهما يعرفان بعضهما منذ تصويرها لفيلم أجنبي مع المخرج يوسف شاهين، مضيفة: «عمر ما كان بيننا خلاف، نحن أصدقاء نسأل على بعض وأحترمه جدًا، وأعتبر بنته مايا واعتبرها ابنتي الثالثة».

وذكرت أن مسلسل «المماليك» حقق نسبة مشاهدة عالية، لكنه لم يحصل على حظه من الدعاية، منوهة أن الشركة المنتجة لم تهتم بالدعاية للعمل إطلاقًا.