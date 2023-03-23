 «كنا هنا وهي صحرا».. العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفون بإنجازهم في سحور أول ليالي رمضان - بوابة الشروق
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«كنا هنا وهي صحرا».. العاملون بالعاصمة الإدارية يحتفون بإنجازهم في سحور أول ليالي رمضان


نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 5:54 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 5:54 ص

قال المهندس جلال دراز، أحد المهندسين القائمين على بناء وتشييد العاصمة الإدارية الجديدة، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ كلفت ببناء وتشييد شبكة من الطرق؛ لتسهيل الطريق على المستثمرين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، فجر اليوم، على هامش سحور أول أيام رمضان، أن العمل مستمر على مدار اليوم في العاصمة الجديدة، مشيدًا بمجهود العاملين والسائقين والمهنيين في العاصمة الجديدة.

واستكمل: «كنا هنا والمنطقة دي صحراء، ولم نكن نحلم بأن تتحول إلى هذا العمار في هذا الوقت القياسي».

ومن جانبه، قال المهندس علي وفائي من محافظة المنيا، وأحد القائمين على مشروعات العاصمة الجديدة، إنه شارك في العديد من المشروعات المعمارية أبرزها دار الأوبرا المصرية الجديدة، بإنجاز بلغ 80%.

أما سائق المعدات، مصطفى إبراهيم، ذكر إنه يعمل بمشروع العاصمة منذ عام 2016، مضيفًا: «أنا هنا من والمكان صحراء، وعاصرت إنجاز الجامع والكنيسة، وشاعر بكل فخر وفرحة».

وأضاف حسني عطية، عامل أسفلت الطرق، إنه يعمل بالعاصمة منذ عام 2017، قائلا: «الإنجاز كبير.. وقدمنا شغل متميز».

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