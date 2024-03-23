بثت وسائل إعلام روسية، لقطات مصورة لاعتراف أحد منفذي عملية كروكوس الإرهابية في العاصمة موسكو.



ويُظهر الفيديو، أحد منفذي العملية وهو مستلقى أرضًا، وسألته قوات الأمن عما كان يفعله في كروكوس، فأجاب أنه تواجد لإطلاق النار على الحشود في المكان.



واعترف المنفذ أنه شارك في العملية من أجل الأموال، فسُئل عن القيمة التي تقاضاها، فقال «نصف مليون روبل».



وأشار إلى أن محرضيه على التنفيذ أبلغوه أن يتوجه للمكان ويقتل الناس بهذه الطريقة (إطلاق نار عشوائي) على الحشود.





أطلق النار عشوائيا على الحشود!.. أحد منفذي الهجوم الإرهـ،ـابي يعترف بفعلته بعد أن ألقت قوات الأمن الروسية. pic.twitter.com/rnXUfyGg9D — RTARABIC (@RTarabic) March 23, 2024



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اعتقال الأربعة منفذي لعملية كروكوس، وأشار إلى أنهم حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد مهرب لهم.



وأعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.



وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.



وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).



وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.