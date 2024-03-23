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وثّقت لقطات مصورة، لحظة سقوط صاروخ روسي على أكبر سد في أوكرانيا.
وأحدث الصاروخ الروسي انفجارا ضخما في المكان، وهي ضربة وصفتها كييف بأكبر ضربة جوية لموسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب.
وثق فيديو لأحد شهود العيان لحظة سقوط صاروخ روسي على أكبر سد في #أوكرانيا- #كييف وصفتها بأكبر ضربة جوية لموسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب#سوشال_سكاي pic.twitter.com/2jMDAn3PmK
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 23, 2024
وثق فيديو لأحد شهود العيان لحظة سقوط صاروخ روسي على أكبر سد في #أوكرانيا- #كييف وصفتها بأكبر ضربة جوية لموسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب#سوشال_سكاي pic.twitter.com/2jMDAn3PmK
وكانت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية، قد أعلنت شن روسيا قصفًا على أكبر سد في البلاد، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا.
وأضافت أن حريقًا نشب في المحطة حاليا، وأن أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع تعاملت مع آثار ضربات جوية عديدة.
وانقطع أحد الخطين الكهربائيين اللذين يغذيان محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا بسبب القصف الروسي، حسبما أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتشينكو الذي ندّد بهجوم روسي واسع النطاق على البنى التحتية الأوكرانية.
وكانت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية، قد أعلنت شن روسيا قصفًا على أكبر سد في البلاد، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا.
وأضافت أن حريقًا نشب في المحطة حاليا، وأن أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع تعاملت مع آثار ضربات جوية عديدة.
وانقطع أحد الخطين الكهربائيين اللذين يغذيان محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا بسبب القصف الروسي، حسبما أعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشتشينكو الذي ندّد بهجوم روسي واسع النطاق على البنى التحتية الأوكرانية.