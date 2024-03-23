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فيديو.. لحظة سقوط الصاروخ الروسي على أكبر سد في أوكرانيا

أحمد علاء
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 5:28 م

وثّقت لقطات مصورة، لحظة سقوط صاروخ روسي على أكبر سد في أوكرانيا.

وأحدث الصاروخ الروسي انفجارا ضخما في المكان، وهي ضربة وصفتها كييف بأكبر ضربة جوية لموسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب.

 

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