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وثّقت لقطات مصورة، لحظة سقوط صاروخ روسي على أكبر سد في أوكرانيا.

وأحدث الصاروخ الروسي انفجارا ضخما في المكان، وهي ضربة وصفتها كييف بأكبر ضربة جوية لموسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب.

وثق فيديو لأحد شهود العيان لحظة سقوط صاروخ روسي على أكبر سد في #أوكرانيا



- #كييف وصفتها بأكبر ضربة جوية لموسكو على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب#سوشال_سكاي pic.twitter.com/2jMDAn3PmK — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 23, 2024