برلين ترفض مزاعم موسكو بشأن مضايقة الصحفيين الروس

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أجرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، نقاشا استمر ساعتين مع السفير الألماني لدي موسكو بشأن خلاف يتعلق بمعاملة مراسلي وسائل الإعلام الروسية الرسمية، في وقت رفضت فيه برلين مزاعم إساءة المعاملة.

وقال السفير الألماني ألكسندر جراف لامبسدورف، لدى خروجه من مبنى وزارة الخارجية الروسية، إنه جرى نقاش طويل وشيق تناول الشروط المسبقة لعمل المراسلين الصحفيين، وفقا لتقارير إعلامية روسية.

وأضاف السفير أن الحوار سيستمر، لكنه لم يدل بأي تفاصيل.

وفي وقت لاحق، رفضت وزارة الخارجية الألمانية اتهامات روسيا بشأن إساءة معاملة السلطات الألمانية لمراسلي وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية: "على النقيض من القمع المتزايد قسوة الذي يتعرض له الصحفيون في روسيا، فإن ألمانيا تطبق مبادئ حكم القانون وحرية الصحافة."

وأضافت الوزارة، أن السفير الألماني شدد على ذلك أيضا لوزارة الخارجية الروسية بشكل لا لبس فيه.

وأبلغ متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأن الوزارة قد استدعت السفير لامبسدورف "لإبلاغه باتخاذها إجراءات انتقامية ردا على مضايقة الصحفيين الروس".

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن القضية تتعلق بصحفي يعمل لدى مؤسسة إعلامية روسية رسمية، لم تمدد سلطات الهجرة في برلين تأشيرته.

وقال مكتب الهجرة بولاية برلين في بيان إنه تم رفض طلب الصحفي لتمديد تصريح إقامته منتهي الصلاحية.

وأفاد متحدث، ردا على استفسار، بأنه قد تم مصادرة جوازي سفر زوجته وابنته.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، السلطات الألمانية بأنها تفعل كل ما بوسعها لضمان مغادرة الصحفيين الروس البلاد.

وهددت زاخاروفا، في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات مضادة ضد الصحفيين الألمان في روسيا.