قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المنشآت النووية الإيرانية «طُمست بشكل كبير».

وهاجم خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، ما وصفها بـ «الأخبار المضللة» التي «اختلقت قصصا» بهدف التقليل من الإنجاز الذي حققه الطيارون الأمريكيون، متابعا: «هؤلاء قللوا من قيمة وقوضوا أهمية الطيارين الذين قاموا بقصف هذه المنشآت في الليل على مسافة بعيدة جدًا»، واصفا ما قام به الطيارون بأنه «أمر رائع».

وتابع: «نحن أيضًا استطعنا أن نضرب منشأتين أخريين، وهذه كانت نيتنا»، في إشارة إلى منشأتي أصفهان ونطنز.

وأضاف أن «الوقت هو الذي سيحدد ما إذا كانت إيران ستعود إلى النووي مرة أخرى»، مشيرا إلى أن إيران أنفقت «تريليونات الدولارات» على هذه المواقع.

وشدد أنه «لم يتم نقل أي من المواد من هذه المنشآت»، وذلك في إلى صور الأقمار الصناعية التي أظهرت صفوفا من الشاحنات عند منشأة فوردو تنقل المواد المخصبة قبل الضربات الأمريكية.

واختتم: «هذه السيارات ربما كانت موجودة بالقرب من المنشآت، وربما كانوا يريدون تعزيزها وكانت تقوم بنقل المواد الخرسانية وإلى ما هنالك، ولكن لم يتم نقل أي من المواد النووية».