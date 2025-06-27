ترامب يحتفي بقرار المحكمة العليا ويعلن إنهاء منح الجنسية بالولادة: انتصار تاريخي ضد القضاء

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا، الجمعة، للحد من سلطة القضاة الفدراليين في تعليق الإجراءات الصادرة عن السلطة التنفيذية، واصفا الحكم بـ «القرار الممتاز والانتصار التاريخي».

وأشار خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، إلى حصوله على «تفويض من الشعب» لتنفيذ أجندته، بينما حاول القضاة الفيدراليين عرقلة سياسات إدارته، قائلا: «رأينا قضاة يحاولون التدخل في سلطات الرئيس حتى يوقفوا الشعب الأمريكي من الحصول على الصلاحيات التي أرادها».

وأضاف أن هؤلاء القضاة لم يكتفوا بالنظر في القضايا المعروضة عليهم، ولكن «حاولوا إملاء بعض القوانين على الأمة بأكملها»، واصفا «تعليق 700 قاضي من القضاة الفيدراليين على القرارات الرئاسية في السنوات الأخيرة»؛ بأنه «إساءة لاستخدام السلطة لم نشهدها في التاريخ الأمريكي واستمرت لعقود».

وأعلن أن أبرز السياسات التي سيمضي بها هي «إنهاء منح الجنسية عن طريق الولادة»، خاصة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك «الذين كانوا يصنفون بصفتهم عبيد»، مشيرا إلى سعيه إلى وقف تدفق «مئات الآلاف من الناس إلى الولايات المتحدة».

وذكر أن إدارته بفضل الحكم ستتمكن من «التخلص من السياسات الخاطئة المتعلقة بمنح الجنسية، بعد إيقاف مستوطنات اللاجئين».

ووجه الشكر للمحكمة العليا على «حكمها الهام»، ولكل من ساهم في صياغة القرار، مختتما بأن «بلادنا يجب أن تكون فخورة بهذا القرار».

جاء ذلك على خلفية قرار المحكمة العليا، الذي صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، وقالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفيدرالية؛ «تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية»، بحسب الوكالة الفرنسية، ولكن لم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب؛ بإنهاء حق المواطنة بالولادة.