ترامب: سنقصف إيران مرة أخرى إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده قد تقصف إيران مرة أخرى "إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة: "هجومنا على منشآت إيران النووية كان ناجحاً، وصواريخنا أصابت أهدافها بدقة".

وأضاف أن إن إيران تريد عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي".

وأضاف: "أؤكد أننا دمرنا برنامج إيران النووي رغم التقارير التي تشكك في ذلك.. ولم تقم طهران بإخلاء المواقع الإيرانية النووية قبل قصفها، وقد نطالبهم بتسليم اليورانيوم الذي لديها".



