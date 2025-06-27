ترامب: سنقصف إيران مرة أخرى إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده قد تقصف إيران مرة أخرى "إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي".
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة: "هجومنا على منشآت إيران النووية كان ناجحاً، وصواريخنا أصابت أهدافها بدقة".
وأضاف أن إن إيران تريد عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الاخباري.
وتابع: "لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي".
وأضاف: "أؤكد أننا دمرنا برنامج إيران النووي رغم التقارير التي تشكك في ذلك.. ولم تقم طهران بإخلاء المواقع الإيرانية النووية قبل قصفها، وقد نطالبهم بتسليم اليورانيوم الذي لديها".