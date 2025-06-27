 ترامب: سنقصف إيران مرة أخرى إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: سنقصف إيران مرة أخرى إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي

وكالات
نشر في: الجمعة 27 يونيو 2025 - 8:16 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يونيو 2025 - 8:16 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده قد تقصف إيران مرة أخرى "إذا فكرت في العودة إلى البرنامج النووي".

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، الجمعة: "هجومنا على منشآت إيران النووية كان ناجحاً، وصواريخنا أصابت أهدافها بدقة".

وأضاف أن إن إيران تريد عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وتابع: "لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي".

وأضاف: "أؤكد أننا دمرنا برنامج إيران النووي رغم التقارير التي تشكك في ذلك.. ولم تقم طهران بإخلاء المواقع الإيرانية النووية قبل قصفها، وقد نطالبهم بتسليم اليورانيوم الذي لديها".

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