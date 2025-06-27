بوتين: مستعدون لعقد جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول

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** الرئيس الروسي عقب اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى:

- نتيجة المفاوضات في إسطنبول تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني مجمدة

- ممتنون للرئيس أردوغان لدعمه عملية السلام ومستعدون لعقد الاجتماع في إسطنبول

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لعقد جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الجمعة، في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وأوضح بوتين أنه نتيجةً للمفاوضات التي عُقدت بين روسيا وأوكرانيا بإسطنبول في 2 يونيو الجاري، تم التوصل إلى اتفاقات بشأن تسليم جثث 6000 جندي أوكراني مُجمدة، وتبادل الجنود المصابين بأمراض خطيرة والأسرى دون سن 25 عاما.

وأضاف أنه جرت عملية تبادل لأسرى الحرب أمس الخميس مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن "هذا الأمر ذو أهمية إنسانية".

وعن تقييمه لإمكانية عقد جولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، قال بوتين: "نحن مستعدون لذلك، ويجب تحديد الموعد والمكان".

وتابع: "نحن ممتنون للرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان لدعمه عملية السلام، ومستعدون لعقد الاجتماع في إسطنبول".

وأردف بوتين: "سيحدد رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني الموعد. إنهما على تواصل دائم. وهذا أمر جيد".

وذكر أن موسكو وكييف تبادلتا مشاريع مذكرات تفاهم بشأن اتفاقية السلام، مضيفا أن "هذه المذكرات متناقضة وأن مفاوضات تعقد لإيجاد سبل للتقارب".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن مشاريع المذكرات ستُناقش في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وأمس الخميس، أعلنت أوكرانيا وروسيا تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين الطرفين، بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات استضافتها إسطنبول يوم 2 يونيو الجاري.

يُذكر أن الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا جرت يوم 2 يونيو الجاري، برعاية تركية.

وتم التوصل خلال تلك المفاوضات إلى تفاهمات شملت تسليم جثامين 6 آلاف جندي أوكراني، وتبادل الجنود المرضى والجرحى، بالإضافة إلى تبادل الأسرى من الجنود الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.