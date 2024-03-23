جوتيريش يغادر مطار العريش بعد زيارة معبر رفح ومستشفى العريش

غادر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مطار العريش الدولي، وكان في وداعه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وتفقد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته اليوم، معبر رفح البري من الجانب المصري، بجانب لقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني بالأمم المتحدة في غزة في الجانب المصري بالمعبر، بجانب زيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، إن قطاع غزة يعيش أزمة إنسانية حقيقية في رمضان في ظل نقص الغذاء والماء.



وأضاف أنه لا شيء يبرر هجمات حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ولا شيء يبرر سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل في قطاع غزة.



ولفت إلى أنه يجب فوراً وقف إطلاق النار أكثر من أي وقت آخر، فهناك عائلات قتلت والمعاناة تضرب الجميع، وأن رمضان هو وقت لنشر قيم السماحة والتعاطف والسلام.



وقال: "نحن هنا لأقول للشعب الفلسطيني في غزه إنهم ليسوا وحدهم، فالناس في كل مكان في العالم يعلمون بالمأساة التي حدثت للفلسطينيين، وإنني أحمل صوت ناس كثيرين في العالم. لقد سمعنا ورأينا الكثير".