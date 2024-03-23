محافظ الوادي الجديد: تكثيف حملات الرقابة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

حملات مكثفة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة في الوادي الجديد

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة والمرور على مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بكل مراكز المحافظة محطات الوقود ومراكز توزيع اسطوانات الغاز، وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر.

وشدد "الزملوط"، في بيان له اليوم السبت، على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وأكد المحافظ، متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز على مدار الساعة للوقوف على أي شكاوى والتعامل الفوري معها، كما تم تخصيص عدد من الأرقام لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة.