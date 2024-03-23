حملات مرورية مكثفة بمواقف كفر الشيخ لتطبيق التعريفة الجديدة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، تواجدا مروريا مكثفا لقوات المرور ومباحث المرور بالموقف العمومي للمدينة والمواقف الفرعية بالمراكز والمدن.

كما شهدت تواجد مسئولي مجالس المدن بالمواقف العمومية للمراكز والمدن من أجل متابعة تطبيق التعريفة الجديدة من قبل السائقين وعدم استغلال الأهالي ومن أجل تطبيق لائحة العقوبات على السائقين المخالفين فورا.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ، قرار بلائحة الجزاءات التي يتم توقيعها على السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة، وذلك عقب زيادة أسعار البنزين والسولار صباح أمس الجمعة.

وجاءت الجزاءات المقررة التي جاء في أولها أنه في حال مخالفة السائق تعريفة الركوب المقررة يتم تغريم السيارة 500 جنيه وحتى 1000 جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع، وفي حال امتناع السيارة عن تحميل الركاب وعدم الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل بالمواقف يتم تغريم السيارة 500 جنيه وحتى 1000 جنيه كغرامة فورية أو حجز السيارة بحجز إيواء السيارات لمدة أسبوع.

كما تضمن القرار أنه في حالة عدم كتابة التعريفة على السيارة أو طمسها أو عدم تغليف البادج المخصص لهذا الأمر من إدارة المواقف يتم تغريم السيارة من 100 وحتى 300 جنيه، أما بالنسبة للتاكسي العداد تكون بداية البنديرة بـ5 جنيهات ثم بعد ذلك يتم احتساب جنيهان لكل كيلومتر بعد ذلك.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

كما قررت لجنة تسعيرالمواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

وجاءت الأسعار كالآتي مقارنة بالأسعار السابقة:

بنزين 80: 10 جنيه - 11 جنيهاً

بنزين 92 : 11.5 جنيه - 12.5 جنيه

بنزين 95 : 12.5 جنيه - 13.5 جنيه

السولار: 8.25 جنيه - 10 جنيهات

أنبوبة البوتجاز: تتراوح بين 75 جنيها و100 جنيه.

يأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.