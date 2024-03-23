الحضرة تزين المسرح المكشوف فى أمسيات الأوبرا الرمضانية

شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا مساء الجمعة، أمسية رمضانية لمجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، بقيادة مؤسسها نور ناجح.

وشهدت الفعالية، استضافة المنشدين إيهاب يونس، وعبد الرحمن بلالة، وسط حشد وتفاعل جماهيري كبير يعبر عن العشق بقصائد تنتمى للتراث الصوفى إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية الخاصة بشهر رمضان، منها ابتهال الصائم، والبردة، وإلى المدينة، وإننا فقراء، وأول كلامي بمدح، وزي النبي، ويا مجلي القمر بالنور، وخذوني علي عيبي، وخذني اليك، ونور البدر، والمسك فاح، وياللي إنت رايح للنبي، ومدد يا سيدة، وادركنا يا الله، وأهلا رمضان، وغيرها إلى جانب مختارات من ايات الذكر الحكيم استهل بها الحفل.

وكانت دار الأوبرا قد أعدّت برنامجًا ثريًّا للاحتفال بشهر رمضان المعظم، يضم مجموعة من الأمسيات الفنية والليالي العربية والإسلامية بالتعاون مع مختلف السفارات العاملة في مصر.