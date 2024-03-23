الجيش الإسرائيلي: عملية مجمع الشفاء متواصلة حتى القبض على آخر مسلحي حماس والجهاد

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن العملية العسكرية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ فجر الاثنين، مستمرة حتى "القبض على آخر مسلحي حركتي حماس والجهاد الإسلامي" الذين زعم أنه يقاتلهم في المجمع.



وقال قائد المنطقة الجنوبية التي تضم قطاع غزة يارون فينكلمان، وفق بيان، "نحن مستمرون في هذه العملية.. ولن ننهيها إلا عندما يصبح آخر إرهابي في أيدينا - حياً أو ميتا".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم السبت، "قتل أكثر من 170 مسلحاً" خلال مداهماته المستمرة منذ أيام المستشفى الرئيسي في قطاع غزة.



ودخلت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، وتعكف على تمشيط المجمع المترامي الأطراف الذي يزعم الجيش أنه متصل بشبكة أنفاق تستخدم قاعدةً لحركة حماس ومقاومين فلسطينيين آخرين.