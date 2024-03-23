ألمانيا: إصابة 9 أشخاص جراء حوادث متعددة على الطريق السريع بسبب الطقس السيء

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خلال زخة بَرَد صاحبتها أمطار غزيرة، وقعت عدة حوادث، متزامنة تسببت في إصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص على الطريق السريع رقم 31 في مدينة إمسلاند بولاية ساكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن طفلا صغيرا وشخصا بالغا أصيبا بجروح خطيرة في التصادمات التي وقعت بعد ظهر اليوم السبت، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح طفيفة.

وكانت طبقة من الجليد المتجمد تشكلت على نهر الطريق بسبب زخة البَرَد، وأفادت الشرطة بوقوع أربعة حوادث عند نقطتي تقاطع باتجاه مدينة إيمدن.

وكانت ثلاث سيارات بدأت تتحرك بشكل غير متوازن واصطدمت ببعضها، وقالت الشرطة إن هذه الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات.

وفي حادث ثان، تصادمت أربع مركبات مع بعضها البعض ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح خطيرة وثلاثة أشخاص بجروح طفيفة.

وفي الحادث الثالث، اصطدمت سيارة بالحاجز الوسطي للطريق دون وقوع إصابات.

وفي الحادثة الرابعة اصطدمت سيارة أخرى بمؤخرة طابور السيارات الذي يتقدمها الأمر الذي أدى إلى إصابة طفل صغير بجروح خطيرة وأربعة بالغين بجروح طفيفة وتم استدعاء طائرة هليكوبتر إسعاف.

وبسبب إزالة المركبات المتضررة وتنظيف الطريق، تم إغلاق الطريق بالكامل في اتجاه الشمال. وامتد الازدحام المروري على مسافة كيلومترات.

ووقع حادثان آخران، كل حادث شاركت فيه سيارتان؛ لكن الشرطة أفادت بأن الحادثين لم يسفرا عن خسائر سوى أضرار في السيارات.

وأمكن فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخرى بعد فترة قصيرة من إغلاقه بسبب الحوادث.