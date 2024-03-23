انتصار ترد على جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل «ذات»: كانت راقصة شاطرة

حلت الفنانة انتصار ضيفة على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب، ويذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، إذ تحدثت حول جدل تعليمها التمثيل لنيللي كريم في مسلسل «ذات».

ووجهت منى عبدالوهاب سؤالا لـ انتصار قائلة: «كاملة أبو ذكري قالت إنك ممثلة شاطرة جدا، بس مش هتشتغل معاكي تاني لأنك غير منضبطة»، لترد عليها قائلة: «أتمنى إن المخرجة كاملة أبو ذكري متتكلمش كتير في البرامج لأنه مش صح، مينفعش كل شوية تطلع على الناس لأني محبتش إنها عملت كدا، وبراحتها متشتغلش معايا تاني».

وتابعت: «أنتِ مخرجة كبيرة ليكي اسم مينفعش البرامج تستغلك، وتطلعي تتكلمي عن زملائك وحش، لأنك من أهم المخرجين الموجودين في الشرق الأوسط، وأنا بحبها جدا لأنها صاحبتي».

وعن جدل تعليم انتصار وباسم سمرة التمثيل لنيللي كريم فى مسلسل ذات، قالت انتصار: «أنا قولت كدا عشان باسم سمرة طلع وقال في لقاء إنه وأنا علمنا نيللي كريم التمثيل، وأنا اتزنقت في لقاء بعدها على طول، وقولت ساعتها مكنش يقصد هو كان قصده إنه في الفترة دي كنا بنمثل بقالنا فترة طويلة، وهي حينها كانت راقصة شاطرة، كانت بتلعب باليه حلو جدا، وعجبني ساعتها إن نيللي كريم ماردتش خالص واحترمتها جدا».