الفلبين تدين الهجوم الإرهابي في موسكو

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انضم رئيس الفلبين فرديناند ماركوس، اليوم السبت، إلى زعماء العالم الآخرين في إدانة الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية، في روسيا.

وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قال ماركوس إنه "يشعر بحزن عميق بسبب الأرواح البريئة، التي فقدت في هجوم داعش المروع على قاعة للحفلات الموسيقية، في موسكو"، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم السبت.

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي للأسر المتضررة، من هذا العمل الإرهابي الأحمق، إننا نقف متحدين في إدانة الإرهاب، بجميع أشكاله".

وقالت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، إنه ليس هناك أي فلبيني بين الضحايا.

وأعلنت لجنة تحقيقات روسية عن ارتفاع عدد قتلى هجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو إلى 143 قتيلا.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان. وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك).

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.