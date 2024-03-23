أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن هناك العديد من النجاحات تحققت خلال مباراة نيوزيلندا بعد الفوز بهدف وهي إسعاد الجماهير التي كانت موجودة بالاستاد ، إلى جانب أن التاريخ سيذكر هذا اللقاء خاصة أنه الأول علي ملعب مصر بالعاصمة الإدارية و هذا الصرح العظيم موجها الشكر للقائمين علي هذا الاستاد الكبير ، ومن المكاسب أيضا أنه أول فوز للجهاز في أول مهمة تحت قيادة حسام حسن.

أضاف إبراهيم حسن أن الجهاز الفني درس فريق نيوزيلندا بشكل جيد وتم إيقاف خطورة لعبهم و وصلنا أكثر من مرة لمرمى نيوزيلندا و لكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز أكثر من هدف ، و أنه سعيد بالروح الموجودة داخل الفريق و أنها ستكون سبب قوي في وصول المنتخب لكأس العالم ٢٠٢٦ و أمم أفريقيا و تحقيق آمال و طموحات الشعب المصري في بطولة الأمم.

أضاف إبراهيم حسن أن محمد هاني من اللاعبين الكبار و ظهر بمستوى رائع خلال مباراة نيوزيلندا وأنه بحكم خبرته وجه له بعض النصائح وهذا أمر طبيعي وهاني صاحب خبرة كبيرة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر و و القادم سيكون أفضل للجميع ، وتنتظرنا مواجهة قوية من الفائز من تونس و كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

تمنى مدير منتخب مصر الشفاء لامام عاشور وعودته سريعا للملاعب مؤكدا أنه من اللاعبين الكبار و المؤثرين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة .