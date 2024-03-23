ملعب الدفاع الجوي يستضيف مران منتخب مصر قبل خوض نهائي كأس العاصمة

يستضيف ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، مساء اليوم السبت، تدريب منتخب مصر قبل خوض نهائي بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني الفريق الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، في المباراة النهائية لبطولة كأس العاصمة الإدارية، يوم الثلاثاء القادم على ستاد مصر.

ويقام تدريب الفراعنة في العاشرة من مساء اليوم السبت على الملعب الفرعي لملعب الدفاع الجوي.

وفي سياق متصل، يواجه المنتخب الكرواتي نظيره التونسي، في العاشرة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العاصمة الإدارية.