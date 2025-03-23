الاحتلال يطوق تل السلطان برفح لتوسيع المنطقة العازلة جنوب القطاع

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه انتهى من تطويق حي تل السلطان في رفح لتعميق سيطرته و"توسيع المنطقة الأمنية العازلة" في جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان نشره الجيش على حسابه بمنصة "إكس"، بعد ساعات من بدء هجوم عنيف على الحي رافقه قتل وإصابة مدنيين ومحاصرة المئات منهم فضلا عن محاصرة طواقم إسعاف ودفاع مدني بشكل متعمد، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وتشمل المنطقة الأمنية في مدينة رفح محور فيلادلفيا، والذي تسيطر عليه إسرائيل ورفضت الانسحاب منه ضمن تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وإضافة لمساحة بعمق 500-700 متر من الجانب الفلسطيني.

وكان الجيش قد سيطر بشكل كامل على هذا المحور في 7 يونيو 2024، وفق ما أعلن عنه آنذاك.

وقال جيش الاحتلال، في بيانه، اليوم الأحد، إن قواته "بدأت خلال الساعات الأخيرة، عملياتها واستكملت تطويق حي تل السلطان في رفح".

وحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 أهداف لهذه العملية وهي "تدمير البنية التحتية للإرهاب، والقضاء على مسلحين في المنطقة، وتعميق السيطرة وتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب قطاع غزة".

وزعم الاحتلال أن قواته خلال تطويقها لتل السلطان "هاجمت وقضت على عدد من العناصر الإرهابية وداهمت بنية تحتية إرهابية استخدمها عناصر حماس على مدار الأشهر الأخيرة كمجمع قيادة وسيطرة"، بحسب قوله.