ماليزيا: شركة تنجا ناسيونال لتوزيع الكهرباء تستعد لاحتمالات وقوع فيضانات بولايتى ترينجانو وكلانتان

أعلنت شركة تنجا ناسيونال برهاد لتوزيع الكهرباء عن تفعيل فرقها الفنية ووحدات الاستجابة للكوارث لضمان سلامة واستمرارية إمدادات الكهرباء، وذلك عقب صدور تحذيرات من الفيضانات في عدة مناطق بولايتى ترينجانو وكلانتان، بدءا من اليوم الأحد.

وقالت الشركة في منشور على فيسبوك: "تنجا ناسيونال تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات الصادرة بشأن الفيضانات في عدة مناطق بترينجانو وكلانتان. وفي حال وقوع الفيضانات، قد يتم قطع التيار الكهربائي مؤقتا في المناطق المتأثرة لضمان سلامة السكان"، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وأكدت الشركة أنها تعطي الأولوية لسلامة مستخدميها، وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة.