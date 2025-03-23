السلطات التركية تطالب بحظر أكثر من 700 حساب على منصة إكس

طلبت السلطات التركية، التي تواجه موجة احتجاجات رافضة لتوقيف رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام إوغلو، من منصة إكس حظر أكثر من 700 حساب تعود الى معارضين، وفق ما أعلنت الشبكة الاجتماعية.

وكتب فريق التواصل على منصة إكس مساء الأحد: «نعارض القرارات المتعددة للسلطة التركية لتكنولوجيا المعلومات والتواصل والتي تطلب حظر أكثر من 700 حساب تعود الى مؤسسات صحفية وصحافيين وشخصيات سياسية وطلاب وأفراد آخرين في تركيا»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت المنصة: «نرى أن هذا القرار للحكومة التركية ليس غير قانوني فحسب، بل يمنع أيضا ملايين المستخدمين الأتراك من الوصول الى المعلومات و(خوض) النقاش السياسي في بلدهم».

وفرضت السلطات التركية، قيودا على العديد من الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الرسائل، بينها إكس وواتس آب، خلال الساعات الـ48 التي أعقبت توقيف رئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، ما أشعل تظاهرات غير مسبوقة في البلاد منذ أكثر من عقد.

وأُودع أكرم إمام اوغلو، الخصم اللدود للرئيس رجب طيب أردوغان، السجن اليوم الأحد بتهمة «الفساد».