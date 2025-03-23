أمير الكويت: ستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستنا الخارجية

أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن دولة الكويت ستبقى على نهجها الدبلوماسي مع الدول الشقيقة والصديقة وقضاياها المشتركة بمواقفها الثابتة التي تعلي الحق وتقف في وجه الظلم.

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وأضاف الصباح اليوم الأحد خلال كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان: "ستظل القضية الفلسطينية متصدرة قائمة أولويات سياستنا الخارجية وستظل دولة الكويت على موقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني لنيل كل حقوقه المشروعة".

‏‏وأكد "استمرار نهج الكويت الريادي في مختلف القضايا الإنسانية ودعم الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الكوارث وحرصها على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

‏‏وحول الشأن المحلي قال "إن دعاة الفرقة ومثيري الفتنة يحاولون من خلال ملف الجنسية خلط الأوراق وترويج الإشاعات وتحريف الأقوال بهدف شق وحدة الصف وإحداث التذمر والتشكيك في القرارات المتخذة بهذا الملف".

وأوضح أن تعطيل بعض مواد الدستور إنما كان لعلاج مرض عضال أصاب جسم الممارسة الديمقراطية فأهلكها.

وأضاف: "لا وحدة وطنية بدون ترسيخ الهوية التي هي في قمة أولوياتنا، فهي لكل كويتي أصيل يحرص على تقدم وطنه وإعلاء شأنه".

كان أمير الكويت قد أعلن في مايو الماضي حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وكشف عن تصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، وأنه كان هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادي ببعض النواب إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير بما في ذلك اختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير.