إزالة 16 حالة تعدِ بمركزي أسيوط والغنايم خلال أعمال الموجة 25 لإزالة التعديات

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن الجهود مستمرة للتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي بدأت في 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 مارس 2025 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مشدداً على التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لتذليل المعوقات وتقديم جميع التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجة وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 16 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والغنايم على مساحة 4122 مترا مربعا، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط، برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة للإزالات، وتمكنت من إزالة 5 حالات تعدِ بالمباني على أملاك هيئة التعمير.

كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة أحمد ثابت رئيس المركز من إزالة 11 حالة تعدِ، منها 5 حالات تعدِ على المباني على أملاك الري، و6 حالات تعدِ على خط التنظيم.



وأشار إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.

وشدد أبوالنصر على سرعة إزالة أي تعديات جديدة فور وقوعها والقضاء عليها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على حقوق الدولة والشعب، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة للأراضي المستردة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى.

يشار إلى أن الموجة الـ25 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجارِ تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2025.