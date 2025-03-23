شرطة هيوستن تبحث عن مشتبه بهما بعد إطلاق نار في ملهى ليلي أسفر عن إصابة 6 أشخاص

تبحث شرطة هيوستن عن شخصين مشتبه بهما بعد إصابة 6 أشخاص بطلقات نارية صباح اليوم في ملهى ليلي يعمل بعد ساعات العمل الرسمية.

وقال مساعد قائد الشرطة جيمس سكيلتون خلال مؤتمر صحفي، إن 4 من المصابين في حالة حرجة، لكنه لم يقدم أي معلومات عن حالة المصابين الآخرين.

وأوضح سكيلتون أن غرفة العمليات تلقت بلاغا حوالي الساعة 3 فجرا بشأن النادي الليلي المزدحم، الذي كان لا يزال يقدم المشروبات رغم أن الحانات في المدينة يُفترض أن تكون مغلقة في ذلك الوقت.

وأضاف سكيلتون، أن الشرطة تراجع مقاطع الفيديو وتتحدث إلى الشهود، لكن التحقيق الأولي يشير إلى أن الشخصين المتورطين كانا على معرفة بكل منهما الآخر. ووصف الحادث بأنه "هجوم معزول" يسلط الضوء على المشكلات المرتبطة بالملاهي الليلية التي تعمل بعد الساعات الرسمية.

وتابع سكيلتون بأن "أماكن مثل تلك التي تعمل داخل مدينتنا، تساهم في انتشار الجريمة."

قال سكيلتون: "لهذا السبب، فإن إدارة شرطة هيوستن بصدد استهداف هذه الأماكن، وسنعمل على إغلاقها لأنها تشجع على القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداءات، وهذا بالضبط ما رأيناه هنا الليلة."

وأضاف أن رجال الشرطة يبحثون عن سيارة سوداء بداخلها المشتبه بهما.