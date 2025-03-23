محافظ البحيرة: 55 مشروعا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي باستثمارات 6 مليارات و900 مليون جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية تشهد إنجازات عظيمة ومتسارعة على جميع الأصعدة، وهي خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأشارت إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة يشهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى توفير مياه شرب نقية وتحسين خدمات الصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، إنفوجرافا يوضح المشروعات التي تم تنفيذها في هذا القطاع، حيث تعمل محافظة البحيرة على تنفيذ 55 مشروعًا في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي استثمارات تصل إلى 6.9 مليار جنيه، وتم تنفيذ 3 مشروعات باجمالى 607 ملايين جنيه وجار العمل بـ52 مشروعا بتكلفة 6.3 مليار جنيه.