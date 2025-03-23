مودريتش: هذا أكثر ما يعجبني في مبابي

أشاد لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد الإسباني بإمكانيات كيليان مبابي، زميله في الفريق، مُشيرًا إلى أنه سجل 30 هدفًا هذا الموسم، وهو لا يقدم أفضل مستوياته حتى الآن.

وقال لوكا مودريتش في تصريحات لشبكة تيليفوت الفرنسية: "نصيحة لمبابي للفوز بالكرة الذهبية؟ أطلب منه أن يستمر في مساعدة ريال مدريد على الفوز، أنا متأكد أن بتلك الطريقة سيكون أحد المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية أكثر من مرة".

وأضاف نجم خط الوسط الكرواتي: "كيليان مبابي من أفضل لاعبي العالم بالتأكيد، وأكثر ما أعجبني فيه هو شخصيته وأسلوبه وتواضعه ومساعدة الفريق".

وأتم لوكا مودريتش تصريحاته قائلًا: "من الممكن القول ظاهريًا أن هذا الموسم ليس هو الأفضل لمبابي، لكنه أحرز 30 هدفًا.. تخيل لو كان هذا أفضل مواسمه، مبابي من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي".

ويواجه منتخب فرنسا بقيادة كيليان مبابي فريق كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد دو فرانس، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.